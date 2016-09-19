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    Раньери: «Канте получит у нас теплый прием»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери в преддверии матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» поделился мнением об Антонио Конте.

    «Думаю, он принесет «Челси» трофеи. Он победитель, но ему нужно время. Думаю, он может выиграть что-то», – сказал Раньери.

    Также наставник рассказал о своем отношении к Н’Голо Канте, который перешел в «Челси» из «Лестера» и во вторник сыграет против бывшей команды.

    «Его ждет очень теплый прием. Уверен, что фанаты ценят то, что он сделал в прошлом сезоне, и встретят его хорошо.

    Он был очень важен для нас. Возможно, важнее, чем для «Челси», ведь у них есть так много полузащитников оборонительного плана».

    Источник: Goal.com

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    19.09.2016 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 19 сентября 2016, 19:41

      брррр

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