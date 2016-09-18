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    Скоулз: «Манчестер Юнайтед» должен приобрести у «Реала» Модрича или Крооса»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что английский клуб должен приобрести у «Реала» Луку Модрича или Тони Крооса, чтобы лучше контролировать центральную зону.

    «Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» должен выйти на трансферный рынок, чтобы приобрести полузащитника, который будет контролировать и управлять игрой. Команде нужен такой тип игрока, к которому принадлежат Лука Модрич и Тони Кроос. Думаю, покупка одного из них вполне реальна», – сказал Скоулз.

    Источник: Football Espana

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    18.09.2016 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 сентября 2016, 03:16

      Сколько уже можно покупать фергюсон и без половины покупок в лч попал бы достаточно златана

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2016, 17:55

      а еще Роналду Месси и Хумельса, а так же в помощники Гвардиолу

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 сентября 2016, 15:49

      Мю защита нужна дырки одни

      0
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 18 сентября 2016, 13:44

      Модрич хорош

      1
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