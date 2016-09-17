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    Михайлович: «У Лопеса семь килограммов лишнего веса. Он бегает по полю будто со стиральной машиной в руках»

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович выразил недовольство формой нападающего туринского клуба Макси Лопеса, отметив, что лишний вес футболиста является причиной его травм.

    «Лопес находится в ужасном состоянии. Я благодарен ему, что он отбегал матч с «Аталантой». Но после игры у нас состоялся разговор. Я сказал Макси, что если он может играть с семью лишними килограммами, будто бегая по полю со стиральной машинкой в руках, то что он покажет, если похудеет. Причина травм Лопеса – лишний вес. Он должен похудеть и обозлиться на себя», – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2016 19:15
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