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    Габигол в «Интере» будет зарабатывать 380 тысяч в неделю

    Агент новичка «Интера» Габигола отметил, что его клиент в итальянском клубе будет одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

    «Его чистая ежемесячная зарплата составит порядка 380 тысяч евро. Эта сумма равняется его годовой зарплате в «Сантосе». До уплаты налогов «Интер» будет перечислять Габиголу еженедельно 460 тысяч евро. В конечном итоге 19-летний футболист в год станет получать в Италии 4,5 миллиона», – заявил Вагнер Рибейро.

    Источник: Football Italia

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    17.09.2016 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 сентября 2016, 13:40

      Ошибочка. Агент ясно говорит ежемесячная, уже скопировать сложно?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2016, 13:14

      Чёт какая-то хрень.... Вы уж нормально напишите, сказано же что ежемесячная зарплата, а не в неделю и помнится в Италии не такие адские налоги, чтобы игрок получал до уплаты налогов 460к в неделю, чтобы у него на выходе оставалось за месяц всего 380к... Если бы он столько получал в неделю, он был бы одним из самых высокооплачиваемых игроков мира, с примерной зп 20 лямов евро.

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 17 сентября 2016, 13:00

      по сравнению с ним я нищеброд

      0
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      Рейтинг: +14

      Doberman_07 > marshal9 17 сентября 2016, 15:02

      Ты и так нищеброд

      -2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 17 сентября 2016, 12:18

      так ежемесячная или еженедельная ?

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 сентября 2016, 11:42

      Этот агент умеет работать. Один из его клиентов Неймар

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