Габигол в «Интере» будет зарабатывать 380 тысяч в неделю

Агент новичка «Интера» Габигола отметил, что его клиент в итальянском клубе будет одним из самых высокооплачиваемых футболистов.

«Его чистая ежемесячная зарплата составит порядка 380 тысяч евро. Эта сумма равняется его годовой зарплате в «Сантосе». До уплаты налогов «Интер» будет перечислять Габиголу еженедельно 460 тысяч евро. В конечном итоге 19-летний футболист в год станет получать в Италии 4,5 миллиона», – заявил Вагнер Рибейро.