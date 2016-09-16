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    Кадыров: «Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 на Кавказе»

    Врио главы Чечни Рамзан Кадыров дал понять, что республика намерена бороться за возможность проведения матчей чемпионата мира-2018 на Кавказе.

    «У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале. Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия», – сказал Кадыров.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

    Источник: ТАСС

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    16.09.2016 22:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 22:22

      Кстати о такой вероятности я говорил ещё пару лет назад. Кадыров демонстративно поскандалит и Путин привычно "войдёт в положение"

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 20 сентября 2016, 21:52

      нос подреж и поговорим

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 сентября 2016, 03:27

      Идея интересная, но пока невыполнимая. Первое - заявленные города уже готовятся и инспектируются по выполнению графика. Второе - ЧМ2018 может вообще не состоятся в РФ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 17 сентября 2016, 00:49

      А Сочи ему мало?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 сентября 2016, 00:33

      Это не реально

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 сентября 2016, 00:13

      Где он собирается бороться, м.? В ФИФА? Представляю себе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 сентября 2016, 00:10

      пусть Кадыров идёт географию учит. Сочи находится на Кавказе

      2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > anjaneri 17 сентября 2016, 06:32

      Ты где географию учил?

      1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 > anjaneri 18 сентября 2016, 21:22

      Сочи - это и Кавказ, и Армения, и Африка, и ещё много чего. От России там только инфраструктура

      0
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      ...
      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx > Андрей32 20 сентября 2016, 21:39

      Армения Закавказье Географ

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 сентября 2016, 00:04

      Нет слов,пойду полтинник за коммент заберу)

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Sanches 1204 17 сентября 2016, 00:09

      Действительно. Даже неудобно.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Sanches 1204 17 сентября 2016, 00:21

      всем по 50 и пусть говорят))

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 сентября 2016, 23:55

      Рамзан Сочи Ростов это и есть кавказ

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 > de bruyne 18 сентября 2016, 21:24

      Ростов с какого это бока Кавказ? Где ты там горы и заниженные приоры видел?

      -1
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 16 сентября 2016, 23:43

      Бороться-то они мастаки там, на большее у высокогорных бородачей интеллекта никогда не хватало. Разве что нож с собой носить и из АК пулять почём зря

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