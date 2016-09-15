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    Нету: «Хочу сыграть на Кубке Конфедераций в России, которая стала для меня вторым домом»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что желает выступить в составе сборной Португалии на предстоящем Кубке Конфедераций, который пройдет в 2017 году в России.

    «Мне вдвойне хочется там сыграть. Во-первых, моя цель – провести как можно больше матчей за сборную. Во-вторых, турнир пройдет в России, которая стала для меня вторым домом.

    Здесь я чувствую себя как дома, так что могу помочь. Правда, в Сочи я не был, в Москве и Казани играл, но не могу сказать, что хорошо знаю эти города. Другое дело – Петербург. Было бы здорово здесь сыграть за Португалию, хотя стараюсь жить настоящим и не загадывать. С кем лучше встретиться в группе – с Россией или Германией? Честно говоря, все равно. Уровень турнира будет высоким, все соперники сильны, так что должно получиться интересно.

    Могу заверить, что сборная Португалии отнесется к Кубку Конфедераций серьезно, постарается его выиграть и показать хороший футбол. Еще и потому, что это этап подготовки к чемпионату мира. Начиная с 2000 года Португалия не пропустила ни одного чемпионата мира или Европы, и мы не собираемся эту серию прерывать. Теперь чемпионат мира в России приобретает для нас особое значение, ведь мы постараемся на него попасть в ранге действующих чемпионов Европы, что ко многому обязывает. Нужно поддерживать имидж», – отметил Нету.

    Источник: ФИФА

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    15.09.2016 17:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2016, 19:15

      Питер все футболисты любят. Наверное за его красоту деньги здесь ни причём!

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 сентября 2016, 18:50

      скоро в сборной РОССИИ введут лимит на иностранцев

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 15 сентября 2016, 18:20

      Ммм, ещё один иностранец, полюбивший Россию.

      3
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      Рейтинг: +8

      Stepanida 15 сентября 2016, 17:33

      Может он ещё за Сборную России захочет сиграть

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Stepanida 16 сентября 2016, 08:45

      а на хер ему грждантво,только с надеждой на нашу сборную или ты думаешь он Россию всем сердцем полюбил?

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