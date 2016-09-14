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    Лига чемпионов. «Байер» и ЦСКА сыграли вничью

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА разошлись миром – 2:2. В начале матча Адмир Мехмеди и Хакан Чалханоглу по разу поразили ворота Игоря Акинфеева, но незадолго до перерыва Алан Дзагоев и Роман Еременко восстановили равновесие.

    В этой группе также выступают «Тоттенхэм» и «Монако».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

    Байер (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Мехмеди, 9; 2:0 – Чалханоглу, 15; 2:1 – Дзагоев, 37; 2:2 – Еременко, 39.

    Байер: Лено, Венделл, Топрак, Та, Хенрикс, Бендер (Фолланд, 51), Кампль, Брандт, Мехмеди, Чалханоглу (Арангис, 46), Чичарито (Похьянпало, 46).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов (Миланов, 78), Траоре (Страндберг, 37).

    Предупреждения: Венделл, 83; Хенрикс, 86 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 23:34
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 сентября 2016, 11:45

      Акинфеев молодец! Мои поздравления.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 15 сентября 2016, 07:22

      Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 сентября 2016, 06:03

      У ЦСКА даже предупреждений нет?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > alex kidn 15 сентября 2016, 08:40

      ХА, и правда))) даже Вернблум...так, матч ему в зачет не идет))))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 03:27

      Браво Алан, кони воспряли!....поздравления ЦСКА)))

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 сентября 2016, 01:17

      красавцы ))) начало победам положено )))

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 сентября 2016, 00:48

      цска с ничьёй, молодцы, заслужили.... но с защитой нужно что-то делать, т.к. с таким шапито не всегда будет игорян выручать и соперники пижонить... в этот раз прошло, в следующий может и не пройти и закончиться разгромом.

      3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 сентября 2016, 00:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в москве продует цска

      -8
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      Рейтинг: +4454

      Snek > GeorgeXIII 15 сентября 2016, 00:45

      очко твоё зимой продует, чихать будет

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 сентября 2016, 00:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Без обид. Слов нет- ЦСКА-отличная команда, уважаемая в РФПЛ, ЛЧ и ЛЕ. - Спасибо ЦСКА за не просер! Наконец-то научились играть красиво в договорной еврофутбол. Отчень хотчется взглянуть на ответку!

      -4
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      Рейтинг: +108

      dimsok 15 сентября 2016, 00:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прыг-скок, прыг-скок, получился мля отскок)))

      -6
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 сентября 2016, 00:02

      ЦСКА вырвал "очко" у Байера

      5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > KARAT777 15 сентября 2016, 00:04

      Увёз немецкое очко из Леверкузена))))

      5
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