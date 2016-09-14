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  • Газзаев: «Я не согласен с теми, кто говорит, что Россия – нефутбольная страна»

Газзаев: «Я не согласен с теми, кто говорит, что Россия – нефутбольная страна»

14 сентября 2016, 14:27
4

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев прокомментировал слова Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна. Также Газзаев заявил, что хочет занять должность, чтобы изменить российский футбол.

«Мне хочется что-то изменить, потому что я вижу, что нет изменений, ничего нет. Мне хочется изменить футбол, мне хочется, чтобы нашим футболом все гордились. Я не согласен с теми, кто говорит, что у нас нефутбольная страна. Тогда давайте мы забудем обо всех традициях и нашей истории! Мы дважды были олимпийскими чемпионами, были бронзовыми призерами чемпионата мира, выигрывали чемпионат Европы, были призерами чемпионата Европы, два наших клуба выиграли Кубок УЕФА. Да, небольшие достижения у российского футбола, но они есть. Если не помнить о традициях, то можно говорить о том, что мы – нефутбольная страна, а чтобы она была футбольная, нужно выстроить систему управления и развития. Мы все очень много говорим, но никто ничего делает», – заявил Газзаев.

Отметим, что выборы главы РФС состоятся 24 сентября. Среди претендентов, помимо Газзаева, действующий глава организации Виталий Мутко, а также Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (4)
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Фан666
1473853834
Сборная России ничего не выиграла, успехом считается попадание в финальную частьЧМ или ЧЕ. И с каждым годом всё хуже и хуже. Своих футболистов почти уже нет. Дожили до того, что такие очень средние игроки как Ерохин в сборную вызываются. Раньше таких игроков как Есипов, Веретенников, Харлачев не шибко к сборной привлекали. Школы восстанавливайте, а не стадионы зща безумные деньги стройте. Всеравно сейчас их заполнять некем.
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Алексей1988
1473860630
Ой Валера зря ты такое сказал... Ведь стадо баранов считает, что у нас топовая сборная, которая должна выигрывать все и везде (не знаю почему, видимо считают, что у нас 5 месси и 6 роналду на поле).
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subbotaspartak
1473866831
А спрашивает тебя кто? Мутко в пальто? Об этом судить не вам, А по всей стране пацанам
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