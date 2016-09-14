Газзаев: «Я не согласен с теми, кто говорит, что Россия – нефутбольная страна»

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев прокомментировал слова Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна. Также Газзаев заявил, что хочет занять должность, чтобы изменить российский футбол.

«Мне хочется что-то изменить, потому что я вижу, что нет изменений, ничего нет. Мне хочется изменить футбол, мне хочется, чтобы нашим футболом все гордились. Я не согласен с теми, кто говорит, что у нас нефутбольная страна. Тогда давайте мы забудем обо всех традициях и нашей истории! Мы дважды были олимпийскими чемпионами, были бронзовыми призерами чемпионата мира, выигрывали чемпионат Европы, были призерами чемпионата Европы, два наших клуба выиграли Кубок УЕФА. Да, небольшие достижения у российского футбола, но они есть. Если не помнить о традициях, то можно говорить о том, что мы – нефутбольная страна, а чтобы она была футбольная, нужно выстроить систему управления и развития. Мы все очень много говорим, но никто ничего делает», – заявил Газзаев.

Отметим, что выборы главы РФС состоятся 24 сентября. Среди претендентов, помимо Газзаева, действующий глава организации Виталий Мутко, а также Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.