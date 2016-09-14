На матч «Маккаби» и «Зенита» проданы практически все билеты

В Израиле продолжают подготовку к матчу Лиги Европы, в котором «Маккаби» будет принимать «Зенит» в рамках 1-го тура группового этапа турнира. Помимо десяти тысяч абонементов на домашние матчи группового этапа турнира, реализовано 1800 билетов на встречу с «Зенитом». В продаже осталось несколько сотен билетов. Ожидается, что они будут реализованы до четверга.

Матч «Маккаби» и «Зенита» состоится в четверг, 15 сентября. Начало игры в 20:00 по московскому времени.