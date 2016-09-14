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    На матч «Маккаби» и «Зенита» проданы практически все билеты

    В Израиле продолжают подготовку к матчу Лиги Европы, в котором «Маккаби» будет принимать «Зенит» в рамках 1-го тура группового этапа турнира. Помимо десяти тысяч абонементов на домашние матчи группового этапа турнира, реализовано 1800 билетов на встречу с «Зенитом». В продаже осталось несколько сотен билетов. Ожидается, что они будут реализованы до четверга.

    Матч «Маккаби» и «Зенита» состоится в четверг, 15 сентября. Начало игры в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +402

      Tri 14 сентября 2016, 16:55

      Вперёд Зенит, такого соперника нужно легко проходить, но недооценивать,ни в коем случае нельзя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 сентября 2016, 15:15

      Щемись ев реи!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 14 сентября 2016, 12:45

      Вперед за Питер!

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