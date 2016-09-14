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    Кириченко: «Нам показали, к чему нужно стремиться»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в эфире «Матч ТВ» оценил игру своих подопечных в матче первого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5).

    «Результат очень плохой. Нам показали, к чему нужно стремиться. В атаке у «Баварии» исполнители очень высокого класса.

    Откровенно говоря, непонятно, за что назначили пенальти в наши ворота. Но надо еще посмотреть. До пенальти опасных моментов не было. Стал ли пенальти ключевым моментом? Конечно. После этого в психологическом плане стало тяжелее.

    Сегодня некоторые футболисты не выполнили установку. Что касается давления, то это Лига чемпионов, здесь в каждом матче будет такое давление», – сказал Кириченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2016 00:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 14 сентября 2016, 10:21

      хм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 14 сентября 2016, 08:28

      в Европе "бегать" бояться из-за WADA

      -1
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