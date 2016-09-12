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    Ярмоленко: «С «Наполи» хочется сыграть как можно лучше»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

    – Готовимся к «Наполи», как к обычной игре, ничего особенного. Уверен, ажиотаж будет большой, все же Лига чемпионов. Конечно, хочется выступить как можно лучше. Соберется много зрителей, нам, футболистам, очень хочется порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победным результатом. Приятно начинать турнир домашним матчем, и хорошо, что завершать также будем в родных стенах.

    – Наверное, вы уже интересовались «Наполи». Что собой представляет эта команда?

    – Нас всегда учили думать о ближайшем матче и сосредоточивать на нем все мысли. К итальянцам начали готовиться и разбирать их уже после поединка с «Шахтером». Конечно, я смотрел несколько игр «Наполи», видел, что эта команда любит контролировать мяч, имеет хорошую линию атаки. Это сбалансированная команда. Но «Днепр» в прошлом году уже показал, как можно их побеждать. Считаю, это хороший пример для нас.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.09.2016 19:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 12 сентября 2016, 21:46

      Forza Napoli

      0
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      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:13

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - https://clck.ru/A6bXK

      0
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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 12 сентября 2016, 20:26

      Ждите привет от Милика! а ты ярмолская шлю...ка, иди суркис тебя ждет под своим столом.

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