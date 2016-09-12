Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» выкупит контракт Йоветича у «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич, выступающий в «Интере» на правах аренды, будет выкуплен миланским клубом.

    Нынешнее арендное соглашение черногорца с «нерадзурри» рассчитано до конца текущего года. При этом в договоре присутствует пункт об обязательном выкупе игрока в том случае, если он проведет хотя бы один матч в сезоне-2016/17. Футболист вышел на поле во встрече третьего тура Серии А с «Пескарой», поэтому «Интеру» теперь придется заплатить 14,5 миллиона евро.

    Напомним, что миланцы не включили Йоветича в заявку на Лигу Европы.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11