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    Анчелотти: «Серия А уступает Бундеслиге в плане атмосферы на стадионах»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что ему нравится атмосфера на немецких стадионах. По словам наставника, Серия А в этом плане уступает Бундеслиге. Напомним, специалист ранее возглавлял такие итальянские клубы как «Реджана», «Парма», «Ювентус» и «Милан».

    «Технический уровень Бундеслиги и Серии А сопоставим. Здесь, как и в Италии, непросто заключить договор с топ-футболистом. А вот разница в атмосфере ощущается. Арены здесь всегда заполнены. В минувшем году игры дортмундской «Боруссии» посещали в среднем 81 тысяча зрителей за матч.

    Если говорить о руководстве, «Бавария» – прекрасный клуб с невероятной организацией. Руководство составляют экс-игроки мюнхенцев, которые в курсе всех вещей, происходящих в раздевалке. Обстановка здесь просто отличная. Что-то похожее было в «Милане», – сказал Анчелотти.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2016 13:56
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