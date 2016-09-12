Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Мечтаю завоевать трофей со «Спартаком» и приехать на ЧМ-2018 в составе сборной Голландии»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что мечтает завоевать трофей с красно-белыми, а также выступить на чемпионате мира-2018 в составе сборной Голландии. Кроме того, 24-летний игрок отметил, что его уровень приблизился к топовому.

    «Я прекрасно помню, как болельщики «Спартака» спрашивали: «Кто вообще этот парень? Что он может? За что клуб заплатил 12 миллионов?». Сейчас же я чувствую недовольство с их стороны, если я не забиваю, скажем, в двух матчах подряд. Такое отношение – комплимент для меня. Значит, я поднял планку очень высоко. Это мотивирует меня, чтобы стать еще лучше.

    Я очень близок к тому, чтобы стать топ-игроком. И я очень хочу им стать. Я пробился в национальную команду, я один из лидеров клуба. Моя мечта – завоевать со «Спартаком» трофей. А еще было бы здорово приехать в Россию в 2018-м в составе сборной Голландии – ведь тут я как дома», – сказал Промес.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 02:06

      Так смешно за фанатов свинок ) Вы такие ваще смешные ) Вы как коклы на майдане ) верите в какое-то величие спартака, которого нет ) Вы еще за торпедо скажи, что это сильный клуб ))) свинки такие свинки ) зомбированные глупцы )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 12 сентября 2016, 19:34

      Антоха все в твоих руках, вернее ногах, а точнее в голове.Продолжай радовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 12 сентября 2016, 14:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мечтать не вредно ))))))))) свиньи еще долго ничего не выиграют.

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Алексей1988 12 сентября 2016, 15:00

      Свиньи-то точно. А Спартак- выиграет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 12 сентября 2016, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и чем тебе кубок "Копа дель Соль" не трофей?

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 12 сентября 2016, 13:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет такой страны Голландия, есть Нидерланды и Промес игрок сборной Нидерландов!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Коняга со стажем 12 сентября 2016, 14:54

      Приезжаешь в Нидерланды, курнул и ты уже в Голландии.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 12 сентября 2016, 13:09

      так держать и далее

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 сентября 2016, 13:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мечтать не вредно

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 12:49

      Давай Квинси... И то и то, надеюсь у тебя сбудется) Ты достоин этого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 12 сентября 2016, 12:46

      На хрена нам легионеры, посмотрите что творит Амкар клуб середняк на уровне топ клубов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 > Muhametshin 12 сентября 2016, 13:36

      И кто же творит успех? Огуде? Идову? Анене? Занев? Без этих парней Амкар бы в жопе плелся.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 12 сентября 2016, 12:42

      завышена самооценка. а в целом хороший игрок

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11