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    Тевес получил удаление за оскорбление сестры арбитра

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес вынужден был покинуть поле в матче чемпионата Аргентины против «Бельграно» (3:0) досрочно. Случилось это на 36-й минуте. Примечательно, что на 33-й минуте 32-летний футболист открыл счет в матче, но спустя несколько мгновений получил красную карточку.

    Началось все с грубого фола, за который арбитр показал ему предупреждение, но вслед за этим форвард увидел перед собой красную карту. Она была показана за оскорбление арбитра и его сестры, которую Тевес назвал, мягко говоря, женщиной легкого поведения.

    Источник: Goal.com

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    12.09.2016 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 12 сентября 2016, 11:27

      hahahahhaha

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 сентября 2016, 10:50

      Что там такое в Аргентине, что знают родословную какого-то футбольного судьи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 сентября 2016, 10:34

      Следить за "метлой" надо !

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