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    Новосельцев: «Надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, дебютировавший за питерский клуб в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (5:0), поделился впечатлениями от новых партнеров, а также заявил, что не оценивать его дебют будет тренерский штаб.

    «Спасибо за поздравления с дебютом, но вообще-то это делает тренерский штаб и болельщики. Мне же оценивать свой первый матч некорректно – давайте дождемся их оценки. Главное, удалось выиграть, многое сделать всем нам. Я буквально пару дней потренироваться успел. Само собой что надо привыкнуть к схеме с четырьмя защитниками, после того как играл с пятью. На это надо время. Но в целом все нормально» – заявил защитник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2016 21:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:10

      В Ростове ты, Новосельцев смотрелся гораздо ярче...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 сентября 2016, 02:56

      Нуу... С новосесельем! )))

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 сентября 2016, 22:55

      Он единственный кто тройбан от Луческу схлопотал .

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 11 сентября 2016, 22:27

      Пздц что тут написано? У меня мозг взорвется сейчас, Вы ходя бы перечитывайте что пишете

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 сентября 2016, 22:01

      С победным дебютом!

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