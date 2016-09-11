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    Луческу: «Исход встречи был понятен после первого тайма»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции подвел итог матчу 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», в котором питерский клуб одержал разгромную победу 5:0.

    «Сложно комментировать игру, когда такой крупный счет. Мы взяли инициативу в свои руки и контролировали ход матча до самого конца. Забили два гола в первом тайме, и там уже был понятен исход матча. Правда, второй тайм мы начали неважно, но потом собрались. Думаю, что счет слишком крупный, это не соответствует тому, что было на поле. «Арсенал» сильная команда, думаю, что сегодня было просто недоразумение для них. Этот счет позволяет нам с уверенностью и спокойствием готовиться к лиге Европы», – передает слова тренера корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 21:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:17

      Цыган опять лукавит, разве он не знал до начала игры, что Зенька уж точно одолеет тульчан?!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2016, 21:40

      я бы так не был уверен, забей какой нибудь голешник, а полу моменты были и пошла бы нервотрепка

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