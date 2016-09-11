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    Дембеле: «Селтик» может шокировать «Барселону» и добиться положительного результата»

    Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» выразил мнение, что шотландский клуб может преподнести в данной встрече сюрприз и добиться положительного результата.

    «Мы способны шокировать «Барселону» и добиться положительного результата. «Селтик» отдаст все силы, но возьмет необходимые очки. Чтобы добиться результата в матче против одной из лучших команд в мире, нужно выложиться по максимуму», – сказал Дембеле.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2016 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 11 сентября 2016, 16:08

      Не постоянная команда

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