Амисулашвили завершил карьеру в сборной Грузии из-за оскорблений болельщиков

Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Амисулашвили принял решение прекратить выступления за сборную Грузии из оскорблений со стороны болельщиков. Отметим, что 34-летний футболист выступал за национальную команду с 2002 года.

«Для меня очень непросто делать подобное заявление, но я думаю, что всему свое время и сейчас самый подходящий момент, чтобы попрощаться с национальной командой Грузии и перейти в ряды болельщиков.

Я всегда был сторонником здоровой критики. Но в последнее время критические высказывания перешли все границы и переросли в прямые оскорбления, что является недопустимым. Подобные высказывания негативно отразились на мне и моей семье», – сказал Амисулашвили.