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    Гвардиола: «Ихеначо оставался нашим единственным нападающим на текущий момент»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что вариант тактики с Келечи Ихеначо на острие атаки был для него единственным возможным на манкунианское дерби.

    «Ихеначо оставался нашим единственным нападающим на текущий момент. Я размышлял над многими другими вариантами, но, решив выпустить Келечи в стартовом составе, я хотел показать своим игрокам, что мы приехали побеждать», – сказал Гвардиола.

    Напомним, ранее эксперт Sky Sports Грэм Сунесс рассказал о том, как любит действовать полузащитник«Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2016 10:55
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