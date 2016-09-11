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    Полузащитник «Наполи» Кальехон будет прооперирован

    Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон отметил, что команда летом смогла повысить свой потенциал и готова бороться за самые высокие места в чемпионате Италии.

    «Мы должны смотреть на наши собственные результаты, а не на то, как играют другие. Нам надо продолжать побеждать. Я играю для команды, мне надо стараться, чтобы оставаться в составе. К нам летом пришли несколько молодых игроков с большим потенциалом.

    Да, я порвал сухожилие на руке и мне необходима операция, но это не серьезно», – заявил Кальехон.

    Источник: Calciomercato

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    11.09.2016 07:52
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