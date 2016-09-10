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    Сорокин: «Первые матчи РФПЛ на «Зенит Арене» состоятся весной 2017 года»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что первые матчи на «Зенит Арене» состоятся в апреле-мае следующего года.

    «К Кубку конфедераций стадион будет готов. Тестовые матчи пройдут в апреле и мае. Это игры «Зенита» в чемпионате с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром», – сказал Сорокин.

    Напомним, что стадион на острове Крестовском в Санкт-Петербурге примет игры чемпионата мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    10.09.2016 16:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 сентября 2016, 12:49

      Вообще-то там поле выкатное). Зелёный бутерброд толщиной два метра. Стоит рядышком, дожидается своего часа. Так что позор со стройкой забудется, а стадион будет по-круче остальных

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 сентября 2016, 17:05

      Ой-ли?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 10 сентября 2016, 16:45

      Да неужели!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 16:45

      Сами себя убеждают, ага.

      -3
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