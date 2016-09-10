Сорокин: «Первые матчи РФПЛ на «Зенит Арене» состоятся весной 2017 года»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что первые матчи на «Зенит Арене» состоятся в апреле-мае следующего года.

«К Кубку конфедераций стадион будет готов. Тестовые матчи пройдут в апреле и мае. Это игры «Зенита» в чемпионате с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром», – сказал Сорокин.

Напомним, что стадион на острове Крестовском в Санкт-Петербурге примет игры чемпионата мира 2018 года.