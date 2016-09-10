Леонов: «Матчи с «Уралом» и «Зенитом» можно назвать судьбоносными для «Рубина»

По мнению министра спорта Татарстана и члена попечительского совета «Рубина» Владимира Леонова, матчи ближайших двух туров против «Урала» и «Зенита» будут носить для казанской команды судьбоносный характер. Напомним, после пяти туров подопечные Хави Грасии располагаются на 14-й строчке в таблице, имея в своем активе всего три очка.

«Хочется, чтобы «Рубин» заиграл, потому что у клуба все сегодня есть. Я знаком с тренером, знаю, как ребята относятся к футболу, какая атмосфера в раздевалке и на поле. Вызывает удивление, что команда сейчас на таком месте. Не получается пока игра, к сожалению. Просто какая-то магия, не знаю, как это еще назвать. Будем надеяться, что «Рубин» засветится и заиграет в ближайших матчах. Игры с «Уралом» и «Зенитом» будут показательными и судьбоносными для команды. Потому что уже пора.

Я думаю, что Хави Грасии дадут поработать. Он достойный тренер. Сейчас Грасия сильно переживает из-за того, что не все из запланированного получается. Ему нужно дать время, посмотреть, как у него будет складываться в «Рубине». Его история и его желание пока не коррелируются с результатами казанцев. Игра у команды, по мнению специалистов, уже сейчас достойная, но пока ей где-то не везет», – сказал Леонов.