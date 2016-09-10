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    Энрике: «Месси в состоянии сыграть с «Алавесом»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности команды к матчу 3 тура Примеры против «Алавеса», а также поделился мнением о санкциях против мадридского «Реала» и «Атлетико».

    «Что касается Месси, то мы должны были оценить ситуацию. Он позанимался с командой, позанимался индивидуально. Сейчас он готов сыграть против «Алавеса». Что касается Иньесты и Матье, то их физическое состояние улучшилось, но пока они не готовы играть весь матч. Санкции в адрес «Реала» и «Атлетико»? Когда это случилось с нами, я сказал, что это несправедливо, так что сейчас я тоже считаю, что это несправедливо. Но мы все смогли преодолеть и выиграли титулы. У «Реала» и «Атлетико» сильные составы», – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт каталонского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 12:00
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