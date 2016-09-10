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    Льоренте: «В этом сезоне чемпионат выиграет «Челси»

    Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте считает, что лондонцы под руководством Антонио Конте станут чемпионами страны в этом сезоне. Об этом испанец заявил в преддверии матча 4-го тура чемпионата Англии против «Челси».

    «С этим специалистом было приятно работать. С ним можно мы всегда могли поговорить, он полон энергии и страсти. Игроки каждый день выкладывались по полной. Он знает, когда нужно дать о себе знать, что сказать игрокам, чтобы они играли лучше. Игроки уважают его, но без страха. Думаю, что в этом сезоне «Челси» выиграет чемпионат», – заявил он.

    Источник: Skysports

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    10.09.2016 09:29
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 10 сентября 2016, 10:12

      ну-ну))

      -1
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