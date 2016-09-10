Верхейен: «ФИФА и УЕФА бесчеловечно обращаются с лучшими игроками. Их эксплуатируют»

Голландский тренер и специалист по физической подготовке Раймонд Верхейен раскритиковал систему проведения матчей сборных на примере Лионеля Месси, который пропустил игру сборной Аргентины против Венесуэлы из-за травмы.

«Месси должен был играть во вторник. Он прибыл в Барселону в среду, в субботу он опять будет играть. Против Венесуэлы он не сыграл – это не идеальный вариант, но это лучше, чем если бы все было, как планировалось. Это было бы хуже. Руководство ФИФА и УЕФА должно защищать таких игроков.

Это бесчеловечно. Руководство должно отвечать за это, но они перекладывают ответственность на плечи главных тренеров, которые вынуждены ротировать составы. Это не должно быть проблемой тренеров – руководители должны заботиться об этом.

Месси, Роналду, Неймар – эти игроки важны для футбола, как Усейн Болт важен для атлетики. Важно, чтобы с ними аккуратно обращались. Но сейчас их просто эксплуатируют.

Не нужно летать в Южную Америку по восемь раз в год. Организуйте матчи сборных большими блоками. Например, пусть они играют все матчи отбора за четыре недели. Одно лето – четыре недели квалификации, следующее – сам турнир», – сказал Верхейен.