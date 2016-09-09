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    Покеттино: «Верил, что «Тоттенхэм» станет чемпионом в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не стал скрывать, что после гостевой победы над «Сток Сити»(4:0) в матче 34-го тура АПЛ он действительно верил в чемпионство «шпор». Напомним, что по итогу первенства «Тоттенхэм» финишировал на третьей строчке, а «золото» АПЛ выиграл «Лестер».

    «Думал ли я, что мы сможем выиграть чемпионат? Да. После нашей игры и фантастической победы мы все верили, что выиграть чемпионат возможно. Но одно дело верить, а другое – выигрывать матчи. Ничья «Вест Бромвич Альбион» в домашнем матче все перечеркнула», – сказал он.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 сентября 2016, 15:32

      Ну и конце нюкасл порадавал венгра

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