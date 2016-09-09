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    Лужный: «Самое главное, это талант, а Шевченко талантливый человек»

    Бывший капитан сборной Украины Олег Лужный уверен, что Андрей Шевченко отлично подходит на должность наставника национальной команды.

    – Сборная измениться не может, а вот тактику поменять можно. Все игроки, которые призываются в национальную команду, профессионалы. В игре с Исландией я увидел, что они хотели полностью выполнить тренерскую установку. Почти получилось.

    – У Шевченко нет тренерского опыта. Это может сказаться на выступлении украинцев в отборочном цикле?

    – Думаю, уже пора заканчивать все подобные разговоры. Самое главное, это талант, а Шевченко талантливый человек. Тем более он в сборной не совсем новичок. Был с командой на Евро. Он футбольный человек, уже знает, как тренировать, как давать установку на матч. Кроме того, он пригласил в штаб иностранных помощников, с опытом. Если надо, подскажут. Думаю, Андрей Николаевич потихоньку втянется и у него все будет нормально.

    Напомним, что под руководством Шевченко сборная Украины сыграла один матч. На неделе украинцы разошлись миром с Исландией (1:1).

    Источник: Matchday.ua

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    09.09.2016 09:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2016, 08:43

      у этого таланта нет будущего

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