Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович: «Моуринью побеждал, я побеждал, мы вместе побеждали и сделаем это снова»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович уверен, что под руководством Жозе Моуринью команду ждет успех.

    «Я знаю этого тренера. Знаю, чего он хочет и чего требует. Он – победитель, я – тоже. Я сделаю все для победы, и он думает также. Он побеждал, я побеждал, мы вместе побеждали в молодости, а теперь победим, став немного старше!

    Куда бы он ни пошел, он везде выигрывал. С «Порту» он выиграл Лигу чемпионов, никто не ожидал этого. За короткое время он добился больших успехов. Есть тренеры, которые строят, и клуб должен проявить терпение.

    Он очень прям со всеми. Он не станет делать что-то за твоей спиной, он все скажет. Он делает то, что ему нужно для победы. Как и я – я не приемлю поражений», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, Ибрагимович играл под руководством Моуринью в «Интере».

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон 9 сентября 2016, 18:28

      Скоро МЮ снова станет Красной Машиной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Stepanida 9 сентября 2016, 10:38

      Комбо у них нехилое..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 9 сентября 2016, 05:38

      Красавчики!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11