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    Хуанфран: «Симеоне – лучший тренер в мире»

    Защитник «Атлетико» Хуанфран поделился своим мнением о главном тренере Диего Симеоне и его будущем в клубе.

    «Я уверен, что в следующем году он будет нашим тренером. Как и все мы, он в восторге от нашего нового стадиона. Это год станет последним на «Кальдероне», а потом нас ждет что-то особенное.

    Все в жизни однажды подходит к концу, но на сегодняшний день я не вижу «Атлетико» без Симеоне. Он – лучший тренер в мире и лучший тренер для этого «Атлетико», – сказал Хуанфран.

    Ранее появлялась информация о том, что Симеоне может покинуть клуб в 2018 году.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 00:45
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