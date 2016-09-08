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    Булыкин: «Приход Смородской в «Динамо» будет выглядеть смешно»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что новым президентом бело-голубых может стать Ольга Смородская.

    — Наверняка вы слышали о том, что в «Динамо» может прийти Ольга Смородская. Насколько это вероятно?

    — Она работала в ЦСКА и в «Локомотиве». Я думаю, что если она придет, то это будет выглядеть смешно. Хотя, я ничему не удивлюсь, в нашем футболе складывается подчас много комичных ситуаций.

    — А вы бы согласились прийти в «Динамо» в том или ином качестве? У тебя есть понимание того, как должен клуб развиваться?

    — Я 6 лет играл в бело-голубой форме и эта команда оставила отпечаток в моем сердце. Я предлагал прежнему руководству «Динамо» свою программу. Как и что нужно делать, однако там посчитали, что сами хорошо все знают, сами умеют руководить. В результате добились того, что вылетели в первую лигу.
    Причем, подобная проблема не только в «Динамо». В других клубах аналогичная ситуация. Все хотят руководить футбольным клубом, не имея при этом ни малейшего понятия, как это делать.

    Источник: Спортфакт

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    08.09.2016 14:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +577

      yurdin 8 сентября 2016, 16:22

      А ты,Дмитрий,опытный руководитель?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 8 сентября 2016, 16:14

      Булыкин, а ну расскажи им там всем!! А то что они в самом деле!!

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2016, 14:55

      ЗаБулдыгин руководитель футбольного клуба Динамо-смешно, что
      описаться можно. Дима, не забывай, что Динамо это супер-клуб.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 сентября 2016, 14:27

      А чёб нам братцы
      Не посмеяться

      -2
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