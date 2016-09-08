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    Стржалковский – новый председатель общества «Динамо»

    Новым председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» стал Владимир Стржалковский.

    «Свою задачу я вижу в том, чтобы «Динамо» реализовало свой большой потенциал. Я приложу максимум усилий для этого. Олимпиада в Рио еще раз доказала роль «Динамо» в спорте. Благодарю вас за доверие», – сказал Стржалковский.

    Напомним, что предыдущий председатель общества Владимир Проничев принял решение уйти в отставку.

    Источник: ФК «Динамо»

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    08.09.2016 13:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 10 сентября 2016, 10:16

      КТО ЭТО ТАКОЙ И ОТКУДА ЭТОГО ДЯДЮ К НАМ НАДУЛО? СПИСОК ПОСЛУЖНОЙ ХУЖЕ НЕКУДА.
      Следующий будет Яйцеслав Кржановский из Дом-2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 9 сентября 2016, 22:09

      Очередное быдло.

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