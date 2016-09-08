Стржалковский – новый председатель общества «Динамо»

Новым председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» стал Владимир Стржалковский.

«Свою задачу я вижу в том, чтобы «Динамо» реализовало свой большой потенциал. Я приложу максимум усилий для этого. Олимпиада в Рио еще раз доказала роль «Динамо» в спорте. Благодарю вас за доверие», – сказал Стржалковский.

Напомним, что предыдущий председатель общества Владимир Проничев принял решение уйти в отставку.