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    Бышовец дал «Динамо» совет Ленина

    Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец заявил о необходимости руководству бело-голубых пересмотреть критерии подбора менеджеров клуба.

    «Организация труда удесятеряет эффективность, как говорил Владимир Ильич Ленин. Надо прийти к системному пониманию и оценке того, что привело «Динамо» к вылету из РФПЛ. Думаю, новому руководству общества необходимо будет определить четкие критерии выбора не только игроков и тренеров, но и менеджеров клуба. Главным критерием должно быть служение всей совестью обществу «Динамо». Это я говорю как динамовец с почти 60-летним стажем», – отметил Бышовец.

    Источник: Известия

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    08.09.2016 10:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      Polilux 8 сентября 2016, 23:29

      Так и набивается в главные тренера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 8 сентября 2016, 13:21

      А еще Ленин всегда советовал гнать буржуев и брать власть в свои руки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 сентября 2016, 12:53

      "Бывший главный тренер «Динамо»" ну ооооочень бывший, я уже и не помню когда он был хоть в последний раз где то бывшим)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 11:56

      Истину глаголет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 11:09

      Учиться, учиться и ещё раз учиться!

      1
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