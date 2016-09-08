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    Василий Березуцкий не знает, завершил ли карьеру в сборной России Игнашевич

    Капитан сборной России Василий Березуцкий отметил что не может точно сказать, завершил ли карьеру в национальной команде Сергей Игнашевич. Футболист не исключил, что и сам может в скором времени прекратить играть за сборную.

    «Конечно, тяжело играть без Игнашевича. Сергей – профессиональный футболист, спортсмен. Игрок очень высокого уровня. Но ничто не вечно под луной… Не знаю, закончил ли Игнашевич карьеру в сборной или нет. В любом случае возраст, безусловно, сказывается… Вы знаете, эту ситуацию могу проецировать и на себя. Меня, возможно, это ждет в скором времени. Никто же не предскажет, через месяц это случится или через год и так далее. Это жизнь, ничего не поделаешь», – заявил Березуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 06:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Альберт вдв 8 сентября 2016, 12:04

      Как то непривычно видеть сборную без него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2016, 09:26

      Замены С.Игнашевичу в сборной пока нет. Так,что рано уходить.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2016, 08:07

      Тяжело без Другана... За ним спеши

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 сентября 2016, 06:42

      Да еще лет 10 может поиграть .........

      1
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