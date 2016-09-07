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    Павлюченко извинился перед клубом и болельщиками за инцидент на дороге

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко принес клубу и болельщикам извинения за свое поведение во время конфликта на дороге в Екатеринбурге.

    «О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я – ему. Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чем многие пишут, не было! Решили все словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился. Мне очень жаль, что так произошло. Обидно, что из этого пытаются делать какой-то скандал. Хочу извиниться за эту ситуацию перед клубом и его болельщиками!», – сказал Павлюченко.

    Ранее футболист назвал кадры с места происшествия «фотошопом».

    Источник: ФК «Урал»

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    07.09.2016 21:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 сентября 2016, 08:39

      Жги Ромка еще!
      Для поднятия рейтинга,все способы хороши!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 сентября 2016, 08:37

      Вот это Рома чудит)))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 сентября 2016, 08:14

      Ну главное перед клубом извинился, а что дорогу не уступил и машину типу на ВАЗе разбил - это ерунда.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 8 сентября 2016, 08:05

      "Могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я – ему"...., в правилах чётко регламентировано кто кому должен уступать, значит Павлюченко и не уступил....

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2016, 07:32

      А он что, не знает что ВАЗу надо дорогу уступать. Привыкли ездить на иностранном автохламе и распальцовкой заниматься.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 8 сентября 2016, 03:55

      больше чем уверен,что ничего и не было...в наш век если что то происходит,тем более в таком людном месте ,то съемки с разных ракурсов мобильными телефонами уже давно бы весь интернет облетели..пустышка

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 сентября 2016, 03:33

      Походу с болелой другого клуба встретился))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Superviser77 8 сентября 2016, 06:16

      С болелой Тотенхэма

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 сентября 2016, 02:50

      )))))))))))

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 сентября 2016, 00:50

      с кем не бывает
      ситуация жизненная как мусор выносить, поэтому написали, чтобы хоть что-то написать

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 сентября 2016, 00:37

      Как же любят позориться публичные личности...(((

      -1
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