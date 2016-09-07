Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Черчесов – идеальный вариант для сборной России в нынешней ситуации»

    Полузащитник «Кайрата» и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Кроме того, 35-летний футболист усомнился насчет своих дальнейших перспектив в главной команде страны. Напомним, последний раз бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» выходил на поле в футболке российской сборной в 2012 году.

    «Я думаю, что в нынешней ситуации это идеальный вариант.

    Пока планов никаких нет – время покажет. Насчет сборной мне трудно сказать. Все-таки меня давно там не было. Если будет вызов, тогда и поговорим. Если честно – в таком возрасте нужно думать о каждом дне, проведенном в футболе, поэтому трудно загадывать на какой-то большой период», – сказал Аршавин.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 18:31

      Можно с уверенностью сказать, что время Андрея в сборной прошло.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11