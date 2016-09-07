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    «Ювентус» предложил Бонуччи новый контракт с зарплатой в пять миллионов

    «Ювентус» готов подписать новый контракт с защитником Леонардо Бонуччи на улучшенных для футболиста условиях.

    Летом нынешнего года 29-летнего итальянца активно сватали в «Манчестер Сити», тем не менее, он предпочел остаться в Турине, несмотря на более выгодное финансовое предложение со стороны «горожан». За преданность «старая синьора» решила поощрить Бонуччи продлением договора и повышением заработной платы до пяти миллионов евро плюс бонусы.

    Нынешнее соглашение игрока действует до середины 2020 года и будет пролонгировано еще на один сезон. Отметим, что первая встреча руководства «бьянконери» с агентом Бонуччи уже состоялась.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 13:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      Moglover 8 сентября 2016, 09:00

      Воспитанник Интера, но истинный Ювентини!

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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 14:23

      Правильно Бонуччи сделал. Зачем Ювентус менять, зарплату нормальную дали.

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