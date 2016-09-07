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    Защитник Ганы: «В составе сборной России нет кого-то выдающегося»

    Защитник сборной Ганы Джон Бойе подвел итоги товарищеского матча с Россией, в котором его команда потерпела поражение (0:1).

    – Много определил пропущенный нами в начале матча гол, который придал уверенности сопернику. Во втором тайме освоились и прибавили, но сравнять счет, к сожалению, не удалось.

    – По ходу матча вы дважды спасли свою команду от гола, вынося мяч с линии ворот, так что своей собственной игрой, должно быть, довольны?

    – Таков футбол. Иногда получается и выручить.

    – Почему сборная Ганы больше часа после финального свистка не покидала раздевалку? У вас было собрание?

    – Тренер выступил и сказал, что доволен вторым таймом. Вот только отрицательный результат остается. Что ж, в следующий раз сыграем лучше. Тем более, что нашу задачу в Москве осложняло отсутствие Асамоа Гьяна и Андре Айю.

    – Можете выделить кого-то в составе россиян?

    – Нет. У них нет кого-то выдающегося. Такие же, как мы, игроки. И команда, равная нам по силам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 01:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11234

      alp 7 сентября 2016, 09:57

      единственный верный коммент... а то тут уже кто то заносит чего то там в копилку черчесова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2016, 09:43

      Ты ещё кокошурукивбоки не видел в деле!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 сентября 2016, 08:05

      Америку открыл..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 7 сентября 2016, 07:44

      Капитан очевидность

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 7 сентября 2016, 01:54

      Бойе пусть сперва скажет спасибо судье за отсутствие красной у него и последующей дисквалификации.
      "Убийство" футболистов в товарняках мне непонятно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Dammit 7 сентября 2016, 02:39

      в контрольных играх)Черчесов тобой недоволен

      4
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      ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > Dammit 7 сентября 2016, 05:51

      Да и вообще в товарняках надо играть в манишках и сигарой во рту...

      0
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