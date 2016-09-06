Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий проводит 100-й матч в футболке сборной России

    Защитник сборной России Василий Березуцкий, вышедший в стартовом составе на товарищеский поединок с Ганой, записал в свой актив 100-ю встречу в футболке национальной команды. Теперь по этому показателю 34-летнего игрока обходят лишь Виктор Онопко (109 матчей) и Сергей Игнашевич (120).

    Напомним, Дебют Березуцкого в составе российской дружины состоялся в игре со Швейцарией (2:2) летом 2003 года. Отметим также, что страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев проводит свой 92-й матч за национальную команду.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2016 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11