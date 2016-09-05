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    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» хотят подписать Доннарумму

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Клубы АПЛ готовы предложить итальянцу более выгодный контракт. Сейчас зарплата 17-летнего вратаря составляет 134 тысячи евро в год.

    Источник отмечает, что Доннарумма является подопечным агента Мино Райолы, у которого прочные связи с «Манчестер Юнайтед» и другими английскими клубами.

    Отметим, голкипер начал свои выступления в основной команде «Милана» в прошлом сезоне и уже провел 32 матча. Кроме того, Доннарумма получил вызов в сборную Италии.

    Источник: Goal.com

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    05.09.2016 23:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 сентября 2016, 10:13

      Просто следить можно ! Но в покупке смысла не вижу вообще !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 сентября 2016, 08:24

      Не портите парню карьеру, оставьте его в покое,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 6 сентября 2016, 05:24

      накой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 6 сентября 2016, 00:03

      тогда де хея в реал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 сентября 2016, 23:21

      Да, Райла конечно молодец. НО ! Нельзя его лишать игроков практики! Он не справится с конкуренцией с Давидом Де Хеа. И Куртуа тоже уступит. Пацанёнка надо держать в "калитке" !

      1
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