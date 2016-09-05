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    Бабаев: «На новом стадионе ЦСКА будет красно-синий бургер»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о введении в эксплуатацию нового стадиона армейцев, на котором ранее состоялся товарищеский матч против московского «Торпедо» (3:0).

    «Не буду скрывать, что у стадиона есть недоработки. Но даже когда ремонт в квартире делаем, то еще в течение года многое меняем, устраняем. Представьте себе такой объект, как стадион, поэтому думаю, что в течение еще минимум 12 месяцев будут какие-то доработки. Просим отнестись болельщиков с пониманием, возможны еще какие-то технические накладки. Возможно, что еще не в полной мере будет обеспечен тот комфорт, который мы планируем обеспечить в ближайшее будущее. Новый объект требует времени.

    Безусловно, болельщики смогут перекусить на новой арене. Мы очень большое внимание уделили этому вопросу. Вплоть до того, что мы с оператором питания прописали количество секунд, которое необходимо на обслуживание одного клиента с тем, чтобы минимизировать очереди. Но опять же, к первому матчу еще не все будет готово, но надеюсь, что ребята потерпят.

    Прекрасно помню, как на старом стадионе «Динамо» пахло котлетами. У нас тоже будет что-то свое фирменное, например красно-синий бургер. В холодное время года будет обогрев трибун, но, к сожалению, не на всех. В перспективе это планируется, но это очень сложная задача не только с точки зрения стоимости оборудования, но и с точки зрения энергомощностей. Необходимо определенное количество электричества, а с этим пока что есть сложности. Надеюсь, что мы создадим тепло за счет игры наших футболистов и той атмосферы, которая будет на стадионе», – заявил Бабаев в эфире радио «Маяк».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2016 21:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 сентября 2016, 12:44

      Офисы,гамбургеру стадион начинает окупаться))

      -3
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 6 сентября 2016, 11:16

      Красно-синий бургер это круто.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 10:56

      Ешьте бургеры болельщики ЦСКА. Надо быть похожими на своего тренера. На хоккее хоть полезную продукцию делают клубы - шоколад и прочее (сухари или пряники были точно не помню, консервы), а тут только высококалорийное и вредное для здоровья.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 10:50

      А что? Бургеры и в Москве, и в других столицах мира на первом месте по фоткам в инстаграмме. Это они так типо девушек на футбол свой скучный завлекают.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 6 сентября 2016, 07:29

      Так вот кто всё-таки подписал контракт с Бургер Кингом!!))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      komandos99 6 сентября 2016, 07:00

      Пол стадиона достраивать во время матчей будут,вы там держитесь

      -3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 сентября 2016, 06:16

      А в Краснодаре, кореши,
      Будут зелёные беляши.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 сентября 2016, 22:41

      Короче, недоделали, но разрешительные документы на эксплуатацию получили и это по-гинеровски.

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 сентября 2016, 22:29

      Не тот ли это бургер, что с пол-лярдами двигал своими булками в сторону "Зенита" ?)

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > ШарКий вояж в ТуЛузу 5 сентября 2016, 22:48

      Тоже подумал )

      -1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 сентября 2016, 22:27

      Не так давно "бургер кинг" Зени что-то там впаривал. Все таки нашли кому свою продукцию впарить)

      2
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