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    Зинченко: «Пустые трибуны – главный минус для сборной Украины»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о подготовке к матчу 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, в котором его команда встретится с сенсацией прошедшего Евро-2016 – сборной Исландии.

    «Эмоции от сборов с Шевченко только положительные. Строится новая команда. Прошло не много времени после провального Евро. Мы привыкаем к новым идеям Андрея Николаевича и ждем уже выхода на поле. Он пообщался с каждым, но исключительно о предстоящей игре.

    Что касается пустых трибун, то это самый главный минус! Без нашего 12-го игрока будет очень сложно», – цитирует Зинченко Sport.ua.

    Напомним, что матч между сборными Украины и Исландии состоится в понедельник, 5 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 11:27
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 5 сентября 2016, 22:06

      а кто в курсе, почему хохлов на трибуны не пустили?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 сентября 2016, 21:20

      Когда этот сраный проститут шевченко стал Николаевичем?!. А идеи у него откуда - от горбачёва из анекдота?.. И, специально для ценителей, - " ...матч между сборными Украины и Исландии состоится в понедельник, 5 сентября, в 21:45 по МОСКОВСКОМУ времени", - плять, поэтому болельщиков на стадионе и не будет! Ха!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Дон Посей 5 сентября 2016, 22:40

      О вышла чурка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 11:54

      Исландии победы желаю от души

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > SandersMax 5 сентября 2016, 15:45

      Гане, тоже

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