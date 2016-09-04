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    Умтити: «Вживую Месси и Иньеста играют еще лучше, чем по телевизору»

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити рассказал о своем решении перейти в каталонский клуб этим летом.

    «Почему решил перейти в «Барселону»? Я с детства мечтал играть за этот клуб. Хотел исполнить свою мечту. Кроме того, здесь я смогу раскрыть все свои хорошие качества, ведь тут для этого идеальное место. Думаю, что смогу достичь огромного прогресса в каталонском клубе.

    Наблюдая за игрой Месси и Иньесты вживую, вы понимаете, насколько они хороши. Они играют еще лучше, чем по телевизору», – сказал Умтити.

    Источник: Mundodeportivo

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    04.09.2016 12:29
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