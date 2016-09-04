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    Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа

    Матч 7-го тура второй украинской лиги между «Подольем» и «Кристаллом» (1:1) был омрачен массовой дракой на поле. В потасовке принимали участие игроки обоих коллективов. Для того чтобы прекратить беспорядки на поле, сотрудникам правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ.

    «Справиться удалось одному экипажу патрульных, даже до вызова скорой не дошло. Ситуация не имела особого напряжения, поскольку драку затеяли сами футболисты, а не фанаты», – приводит слова пресс-секретаря патрульной полиции Хмельницкого Романа Мартынюка «Депо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2016 09:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 сентября 2016, 13:52

      Лучше пусть дерутся на поле, чем в баре после шампанского под гимн РОССИИ. Главное чтобы стадионы не строили вместо школ и больниц. )))))

      -3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 4 сентября 2016, 13:29

      Хорошо бы была возможность всякий шлак из новостей отфильтровывать 8)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6303

      порт 4 сентября 2016, 13:27

      Куда же абама смотрел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 сентября 2016, 13:25

      Незалежная и самостийная отжигает... Чтобы оставить след в истории футбола хотя бы таким экзотическим образом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Romario Cortez 4 сентября 2016, 13:13

      позор...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 сентября 2016, 12:00

      Одним словом бардак!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 сентября 2016, 11:52

      Сегодня на украинских телеканалов Русские устроили драку в матче

      2
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      Рейтинг: +65

      DenMih 4 сентября 2016, 11:29

      я даже знаю кто виноват в этой драке!Путин!В Украине сейчас во всем виноват Путин))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 сентября 2016, 10:00

      там фанатов меньше, чем игроков было))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 4 сентября 2016, 09:48

      Хохольские дебилы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > valencia 45 4 сентября 2016, 10:34

      Может быть везде такое )

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > мутко на кол!!! 4 сентября 2016, 10:54

      Смотрю, следите за нами))) Я вот например даже не знаю какие партии у вас в думе...ибо это мне совсем не интересно

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > VityOk(Dynamo Kyiv) 4 сентября 2016, 11:12

      Зато мы на ваших сайтах не сидим, в отличии от твоего присутствия здесь.

      8
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      ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > VityOk(Dynamo Kyiv) 4 сентября 2016, 11:13

      Да у вас слово Путин с уст не сходит,такое ощущение,что это первое слово,который ребёнок произносит,а не мама или папа))

      8
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      ...
      Рейтинг: +65

      DenMih > VityOk(Dynamo Kyiv) 4 сентября 2016, 11:20

      причем тут политика и футбол?мне политика неинтересна,а вот футбол очень даже.Хватит переводить всё на этих клоунов в костюмах.

      9
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      Рейтинг: +38

      Олегенс > DenMih 4 сентября 2016, 12:46

      Вот это правильно излагаешь!!!

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Обер-КанцлерЪ 4 сентября 2016, 12:48

      мне интересен рос.футбол.вот и сижу на этом сайте

      -1
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > _CSKA_Forever 4 сентября 2016, 12:50

      это не так, поверь . Ложили мы свой х_й на вашего путена

      -2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > DenMih 4 сентября 2016, 12:51

      насчет "клоунов" полностью с тобой согласен

      0
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