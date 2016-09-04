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    Варди: «Голова и сердце говорили мне остаться в «Лестере». Мы на подъеме и будем еще выше»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своем решении остаться в клубе, несмотря на возможность перейти в «Арсенал».

    «Голова и сердце говорили мне остаться. «Лестер» на подъеме и продолжит движение вверх. По трансферным слухам вы можете понять, что клуб намерен двигаться дальше. Я хочу быть частью этого. Я здесь уже несколько лет, и мы постоянно забирались все выше и выше.

    Все зависело от меня. Были разговоры о том, что парни влияют на мое решение, но дело не в этом. Шутки шутками, но в итоге все зависит от тебя. Если ты не считаешь переход правильным, то и не совершаешь его. Когда я понял это умом и сердцем, решение далось легко.

    Мое решение не повлияло на других. Большинство остались бы в любом случае. Такие уж мы есть. Мы буквально как братья», – сказал Варди.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.09.2016 01:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 сентября 2016, 11:23

      Да

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 4 сентября 2016, 10:16

      молодец!!!!!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 4 сентября 2016, 10:07

      Успеха Лестеру!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 4 сентября 2016, 09:36

      Правильный поступок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 сентября 2016, 09:06

      а ноги бежали в Арсенал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 сентября 2016, 08:53

      Выше только небо!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 сентября 2016, 07:51

      Молодец парень.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 4 сентября 2016, 07:40

      Вовремя парень бухать бросил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 4 сентября 2016, 06:37

      Эта статья расстраивает Игоря Денисова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 сентября 2016, 01:32

      Уважение вызывает Варди!Успехов Лестеру.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      P10NER > джон базелон 4 сентября 2016, 04:12

      как ребенок! да какое уважение? тупо перед прессой! Мало предложили! имхо

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > P10NER 4 сентября 2016, 05:56

      ну вот хочется же верить ,что кто еще играет не только ради денег

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > P10NER 4 сентября 2016, 09:20

      Эй мужик,ты бы помолчал лучше!Арсенал предлагал приличные деньги и клубу и самому Варди.Он решил остаться в Лестере и именно этот поступок и сама игра Джими вызывает уважения!

      2
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