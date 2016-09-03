Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дибала: «Месси утешил меня после удаления, сказав, что это вина судьи»

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об эпизоде со своим удалением в матче отбора на ЧМ-2018 против Уругвая (1:0). Эта игра стала для него дебютной в составе национальной команды.

    «Ужасный момент, потому что это был особенный для меня день, но все пошло не так. Я покидал поле с таким чувством, которого ранее не испытывал. Раньше я не плакал. Никто не видел меня в слезах, а в этот раз видела вся страна. И весь мир.

    Месси сказал мне, что нужно успокоиться, такое бывает, это не моя вина, а судьи. Я почувствовал себя лучше, мне было комфортно с Месси.

    Я никогда не играл с Месси, это было моей мечтой. И она сбылась. Я наслаждался этим, пока судья меня не удалил», – сказал Дибала.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2016, 00:59

      Маскерано ди Мария почти 20 30 секунд говорили а месси за 3 секунды утеш его...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 3 сентября 2016, 23:36

      расчувствовался прям

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11