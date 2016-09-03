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    Широков: «ЛФЛ – это как Лига чемпионов»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков, выступающий за любительский «Атлантис», поделился впечатлениями от своего первого матча за этот клуб. Напомним, Широков отметился голом в игре против ИЛАРАВТО.

    «Каково играть в ЛФЛ после Евро? Тут вообще как Лига чемпионов. С большим футболом я точно закончил, тем более все команды укомплектованы.

    Устная ли у меня договоренность с «Атлантисом»? А бывают другие? У меня всегда устные. Сложно сказать, когда снова сыграю за «Атлантис», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2016 19:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +527

      трениришко 3 сентября 2016, 22:21

      лига пердунов

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 сентября 2016, 21:48

      Ну да, уровень такой же, там и Сычёв и Широков и многие другие..они все выступали в ЛЧ, а Широкова так, для вида попросили за бабки матч отыграть, он в заявке и отыграл матч, отличный пиар дворовой команде))..

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2016, 20:53

      Болен Роман

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 3 сентября 2016, 20:41

      было глупостью вообще лезть туда

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 20:02

      Всё шуткует.

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      Рейтинг: +127

      талхк 3 сентября 2016, 19:58

      вообще-то дубль+голевая у него

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