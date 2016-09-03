Широков: «ЛФЛ – это как Лига чемпионов»

Бывший капитан сборной России Роман Широков, выступающий за любительский «Атлантис», поделился впечатлениями от своего первого матча за этот клуб. Напомним, Широков отметился голом в игре против ИЛАРАВТО.

«Каково играть в ЛФЛ после Евро? Тут вообще как Лига чемпионов. С большим футболом я точно закончил, тем более все команды укомплектованы.

Устная ли у меня договоренность с «Атлантисом»? А бывают другие? У меня всегда устные. Сложно сказать, когда снова сыграю за «Атлантис», – сказал Широков.