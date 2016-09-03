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    Агент: «Бадель покинет «Фиорентину» в ближайшее трансферное окно»

    Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы хавбека «Фиорентины» Милана Баделя, подчеркнул, что хорват не намерен продлевать свои отношения с «фиалками» и покинет команду в одно из ближайших трансферных окон. По его словам, этим летом клуб из Флоренции отказался от очень выгодных предложений по 27-летнему игроку. В прошлом розыгрыше Серии А футболист принял участие в 27 встречах, сделав одну результативную передачу и заработав семь желтых карточек.

    «Милан» делал предложение по трансферу моего клиенту, однако не только он. «Фиорентина» отказалась от двух предложений – из Германии и Англии. Клубы были готовы платить Баделю вдвое большую зарплату, нежели у него есть на данный момент.

    Новый контракт? Мы не намерены продлевать соглашение с «Фиорентиной». Поэтому Бадель покинет команду в одно из ближайших трансферных окон. «Фиалки» отказались от весьма выгодных предложений», – сказал Йоксимович.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 07:25
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 10:02

      Давай к нам))

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