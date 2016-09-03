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    Ерохин: «С «Барселоной» в Лиге чемпионов «Ростов» сыграет в следующем году»

    Хавбек «Ростова» Александр Ерохин отметил, что желто-синим нет особой разницы, с кем из грандов играть в групповом этапе Лиги чемпионов. По словам футболиста, в любой подобной команде собраны мастера самого высокого уровня. Напомним, что дончане попали в один квартет с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

    – При жеребьевке получалось так, что «Ростов» попадал либо к мюнхенцам, либо к «Барселоне». Кого хотели вы?

    – Там оставалось три варианта, и выбирать уже не приходилось. Любая группа оказалось бы для нас очень сильной. Получилось, что в этом году с «Баварией» сразимся, а потом, надеюсь, с «Барселоной». Хотя нет большой разницы, с кем играть из топ-клубов. Хотя болельщикам, возможно, было бы интереснее посмотреть на Месси. А вот мне с любой командой из числа грандов интересно соперничать – во всех подобных клубах собраны футболисты очень высокого уровня. То, что в прошлом розыгрыше та же «Бавария» не вышла в финал Лиги чемпионов – просто стечение обстоятельств.

    – Кто из ее игроков вам больше нравится?

    – Трудно выделить кого-то одного. Там у всех качества сумасшедшие. Я бы отметил троих: Левандовски, Рибери и Нойера – лучшего вратаря мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2016 06:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +483

      headdevil 5 сентября 2016, 03:20

      Он не сказал в след сезоне, он сказал потом, т.е. в плей-офф)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 3 сентября 2016, 16:42

      Финал Лестер-Ростов не за горами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 3 сентября 2016, 12:55

      Например в конце мая следующего года)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 сентября 2016, 12:31

      заголовок не соответствует содержанию новости

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 09:42

      Ерохин, слова и мысли материализуются!!!......даст Бог будите играть и с Барселоной, Рубин ведь играл и побеждал их...)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 3 сентября 2016, 08:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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